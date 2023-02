NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Montag mit viel Rückenwind in die neue Woche gestartet. Wie es hieß, positionierten sich die Anleger wieder mutiger für die Inflationsdaten aus den USA, die am Dienstag erwartet werden. Diese gelten als das wichtigste Börsenereignis dieser Woche und als maßgeblich für den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank Fed. Es wird damit gerechnet, dass die Teuerung weiter zurückgegangen ist.

Mit einem Anstieg um 1,11 Prozent auf 34 245,93 Punkte ging der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial fast auf seinem Tageshoch aus dem Handel. Während der breite gefasste S&P 500 1,14 Prozent auf 4137,29 Zähler gewann, waren die Kursgewinne im Technologiesektor besonders ausgeprägt. Der von diesem geprägte Index Nasdaq 100 kletterte um 1,60 Prozent auf 12 502,31 Zähler.

"Die Teuerungsrate hat das Hoch längst überschritten und Fed-Chef Powell ist davon überzeugt, dass in den USA der disinflationäre Trend begonnen hat und es in diesem Jahr zu einem deutlichen Inflationsrückgang kommen wird", hieß es in einem Kommentar der Helaba. Sollte die Teuerung weiter sinken, könnte dies eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation nach sich ziehen./tih/he

