Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag knapp behauptet geschlossen, der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Minus von 0,2%. Insgesamt verlief der Handel so wie im übrigen Europa sehr ruhig, es gab keine marktbewegenden Konjunkturdaten und viele Anleger warteten auf die heute anstehende Veröffentlichung der US-Inflationsdaten, von diesen Ergebnissen erhoffen sich viele neue Hinweise auf die kommenden Zinsschritte der US-Notenbank. Im Fokus des Geschehens stand am heimischen Markt die Zahlenvorlage der Bawag, die bereits im dritten Quartal verbuchte vollständige Abschreibung der Forderung gegen die Stadt Linz lastete auf dem Jahresergebnis der Bank. Einige Analysten merkten in einer ersten Reaktion an, dass das Nettoergebnis und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...