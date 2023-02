EQS-News: Centurion Law Group / Schlagwort(e): Sonstiges

Centurion International AG sponsort Invest in African Energy Frankfurt Empfang



14.02.2023 / 12:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Centurion International AG sponsort Invest in African Energy Frankfurt Empfang

Das panafrikanische Energieberatungs- und Rechtsberatungsunternehmen ist ein auf Afrika fokussiertes Unternehmen, das an der Börse in Düsseldorf notiert ist. Es unterstreicht damit sein Engagement für mehr Investitionen in afrikanische Energie

FRANKFURT, Deutschland, 14. Februar 2023/APO Group/ -- Die panafrikanische Energieberatungs- und Rechtsberatungsfirma Centurion International AG (WKN: A2YN5X / ISIN: DE000A2YN5X9) wird Sponsor für den kommenden Invest in African Energy Frankfurt Empfang, der am 23. Februar 2023 in der Frankfurter Botschaft in Frankfurt stattfindet. Als Vertreter eines auf Afrika fokussierten Unternehmens, welches an der Börse notiert ist, unterstreicht Centurion mit dem Sponsoring der dritten Etappe der Invest in African Energy European Roadshow der African Energy Chamber (AEC) das Engagement des Unternehmens, Investitionen in Afrika zu steigern und gleichzeitig die Rolle afrikanischer Institutionen auf den globalen Energiemärkten neu zu definieren.

Als Vertreterin einer der führenden Anwaltskanzleien Afrikas bietet die Centurion International AG eine Reihe von Rechts- und Beratungsdienstleistungen an, die von Energie und natürlichen Ressourcen über Infrastruktur, Transport und Logistik bis hin zu Telekommunikation, Medien und Technologie reichen, und nutzt ihre globale Reichweite, um Afrikas Energieexpansion zu fördern. Mit dem Schwerpunkt, Afrika in die Welt zu bringen, fördert das Unternehmen afrikanisch-globale Energiepartnerschaften, indem sie mit einer Reihe von Mandanten in einer Vielzahl von Bereichen zusammenarbeitet.

Der Börsengang im Februar 2022 unterstreicht nicht nur die Rolle, die die Centurion International AG weiterhin in Afrika spielt, sondern auch ihr Engagement, globale Partner mit afrikanischen Chancen zu verbinden und so die Energieagenda des Kontinents voranzutreiben und gleichzeitig hohe Investitionsrenditen für internationale Akteure zu erzielen. Durch die Börsennotierung hat die Centurion International AG ihren Fokus auf die Ausweitung ihrer Rechts- und Beratungsdienstleistungen auf den deutschen Markt gerichtet und gleichzeitig die Fähigkeit verbessert, einen Private-Equity-Ansatz bei der Akquisition von und der Investition in Anwaltskanzleien und Beratungsunternehmen, die in Afrika tätig sind, zu nutzen.

Der Invest in African Energy Frankfurt Empfang ist die ideale Plattform für die Centurion International Gruppe, um deutsch-afrikanische Partnerschaften zu stärken. Das Sponsoring der Veranstaltung eröffnet deutschen Akteuren neue Möglichkeiten, mit afrikanischen Stakeholdern in Kontakt zu treten.

"Die AEC ist stolz darauf, Centurion International AG als Sponsor des Invest in African Energy Frankfurt Empfang begrüßen zu dürfen, der Ende dieses Monats in Deutschland stattfindet. Die Centurion International AG, die sich auf die Förderung energiebezogener Investitionen und Entwicklungen auf dem gesamten afrikanischen Kontinent konzentriert, hat sich als bevorzugter Partner für Akteure im Energiebereich etabliert und bietet unvergleichliche Beratungsdienstleistungen und erleichtert neue Investitionen auf dem gesamten Kontinent. Als auf Afrika fokussiertes börsennotiertes Unternehmen ist Centurion gut gerüstet, um Diskussionen zwischen afrikanischen und deutschen Interessenvertretern zu führen. Wir freuen uns auf den Dialog und die Geschäfte, die auf der dritten Etappe der Invest in African Energy Roadshow in Deutschland stattfinden werden.", erklärt NJ Ayuk, Executive Chairman der AEC.

Der Frankfurter Empfang folgt auf zwei erfolgreiche und hochrangige Veranstaltungen in London und Oslo, bei denen eine große Anzahl europäischer Investoren teilnahm, um mit afrikanischen Energieführern und politischen Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten. Da Deutschland die größte Volkswirtschaft Europas ist, soll der Frankfurter Empfang eine neue Ära deutsch-afrikanischer Partnerschaften und Kooperationen einläuten und die starken Beziehungen des Landes zu afrikanischen Ländern nutzen, um neue Investitionen in aufstrebende afrikanische Märkte zu bringen.

Deutschland finanziert seit Jahren eine Reihe kleiner bis großer Energieprojekte in Afrika und hat das Potenzial, einen noch größeren Beitrag zum expandierenden Energiemarkt des Kontinents zu leisten, indem es technisches Know-how, finanzielle Ressourcen und innovative Lösungen bereitstellt, um eine neue Ära der Ressourcenmaximierung in Afrika einzuleiten. Während deutsche Unternehmen am Bau von Öl- und Gaspipelines und Raffinerien beteiligt sind, konzentriert sich der afrikanische Kontinent zunehmend auf erneuerbare Energien und treibt große Projekte für grünen Wasserstoff in Südafrika, Namibia, Angola und anderen Ländern voran.

Der Invest in African Energy Empfang wird dazu beitragen, die deutsche Beteiligung in Afrika zu fördern, indem Centurion International neue Geschäfte und Partnerschaften zwischen den beiden Parteien vermittelt. Die Teilnahme am Empfang am 23. Februar steht allen Interessierten offen. Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Bitte melden Sie sich unter folgender Adresse an: registration@aecweek.com

Vertrieb durch die APO Group im Auftrag der Centurion Law Group.

Bild herunterladen: https://apo-opa.info/3lxy223

14.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com