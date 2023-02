Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Goldbarren (250g, philoro) +0,31% auf 13916,9, davor 5 Tage im Minus (-2,21% Verlust von 14188,1 auf 13873,9), Goldbarren (100g, philoro) +0,31% auf 5562,93, davor 5 Tage im Minus (-2,22% Verlust von 5671,4 auf 5545,73), Goldbarren (1oz, philoro) +0,31% auf 1739,98, davor 5 Tage im Minus (-2,31% Verlust von 1775,72 auf 1734,63), S Immo -0,13% auf 15,18, davor 4 Tage im Plus (7,19% Zuwachs von 14,18 auf 15,2), VIG +1,78% auf 25,7, davor 4 Tage im Minus (-2,13% Verlust von 25,8 auf 25,25), Hutter & Schrantz +2,94% auf 14, davor 4 Tage im Minus (-6,21% Verlust von 14,5 auf 13,6), Andritz -0,09% auf 56,7, davor 3 Tage im Plus (2,71% Zuwachs von 55,25 auf 56,75), Immofinanz -0,66% auf 11,98, davor 3 Tage im Plus (1,01% Zuwachs von 11,94 auf 12,06), RBI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...