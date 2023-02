Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag fester geschlossen, der ATX konnte um 1,0% zulegen und damit bereits den dritten Gewinntag in Folge verbuchen. Insgesamt war die Stimmung so wie im übrigen Europa eher freundlich, nur vorübergehend kam etwas Druck auf, als die US-Erzeugerpreise unerwartet hoch gemeldet wurden. Auch gestern gab es wieder die Ergebnisvorlage eines Unternehmens, die AMAG hat im Geschäftsjahr 2022 neue Höchstwerte beim Umsatz und bei den Ergebniskennzahlen erzielt, der Aluminiumkonzern wurde für dieses Ergebnis mit einem Anstieg des Aktienkurses um 3,4% belohnt. Von Uniqa gab es eine Verbesserung des Ausblicks auf das Ergebnis vor Steuern für das abgelaufene Geschäftsjahr, der Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...