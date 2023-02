Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX überspringt in dieser Woche zum ersten Mal seit fast einem Jahr (zumindest kurzfristig) die 3.500-Punkte-Marke und bestätigt damit seinen Aufwärtstrend. Beinahe schon parallel unter dem Index verläuft sein gleitender Durchschnitt der letzten 50 Tage, die 200-Tage-Linie steigt nun ebenfalls an. Die kurzfristigen technischen Indikatoren vermitteln ein positives Bild, so gut wie alle Oszillatoren (Momentum, MACD, etc.) generieren Kaufsignale. Die Trendstärke hat in den letzten Tagen weiterhin zugenommen (siehe DMI und ADX). Die längerfristige Betrachtungsweise (basierend auf wöchentlichen Intervallen) bestätigt den optimistischen Ausblick. Die nächsten Widerstände sehen wir bei 3.500 und 3.553 Punkten. Für die kommende Woche erwarten wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...