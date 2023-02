Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Freitag mit leichten Kursverlusten geschlossen, der ATX konnte sich von den Tiefstständen am Vormittag deutlich erholen und schaffte beinahe noch den Sprung in den positiven Bereich, am Ende blieb ein kleines Minus von 0,1% bestehen. Damit endete die dreitägige Gewinnserie, auf die gesamte Woche gesehen blieb aber immer noch ein Zuwachs von 2,4% bestehen. Im Mittelpunkt des Interesses stand nach wie vor die Inflation und die möglichen weiteren Zinsschritte der Zentralbanken, am Vormittag wurden Zahlen aus Deutschland veröffentlicht, die weitere Hinweise für ein langsames Abflauen der Inflation lieferten. Die Erzeugerpreise gingen im Jänner bereits den vierten Monat in Folge ...

