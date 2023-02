Trotz steigender Kosten und Unsicherheiten in der Lieferkette konnte Montana Aerospace, ein Unternehmen aus Michael Tojners Montana Tech Components, den vorläufigen, ungeprüften Nettoumsatz im Jahr 2022 um 70 Prozent auf 1.306,1 Mio. Euro (2021: 767,5 Mio. Euro) steigern. Das bereinigte EBITDA wird in einer Bandbreite von 125 bis 135 Mio. Euro erwartet ((2021: 56,1 Mio. Euro). "Mit einem Trade Working Capital von etwas mehr als 300 Mio. Euro (ca. 23 Prozent des Nettoumsatzes) fühlen wir uns für die kommenden Monate gut gerüstet", so das Unternehmen. Die geprüften Finanzzahlen für 2022 sowie der Jahresbericht 2022 werden am 4. April 2023 veröffentlicht.

