Kapsch TrafficCom konnte in den ersten drei Quartalen 2022/23 den Umsatz um 9 Prozent auf 414 Mio. Euro steigern. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) liegt mit 10 Mio. Euro ebenso über dem Vorjahreswert von 6 Mio. Euro. Zu dieser Verbesserung habe vor allem der Abschluss des Verkaufs des spanischen Geschäftsbereiches öffentlicher Verkehr beigetragen, der im dritten Quartal zu einem sonstigen betrieblichen Ertrag von knapp 6 Mio. Euro führte, so das Unternehmen. Die steigenden Kosten hätten das EBIT deutlich gedämpft. Insbesondere die gestiegenen Personalkosten wirkten sich negativ aus. Zudem sei die Situation in der Lieferkette unverändert angespannt und schränkte die Lieferfähigkeit ein. Das Periodenergebnis erreichte 2 ...

