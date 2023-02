Nach dem Feiertag am Montag hat die Wall Street einen denkbar schlechten Einstieg in die verkürzte Handelswoche erwischt. Der Dow Jones gab um fast 700 Punkte nach, was im Markt insbesondere als Reaktion auf sehr schwache Zahlen von Home Depot gesehen wurde. Denn das könnte auch ein Signal sein, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...