Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Ein ewiges Thema, jenes der Kommunikation und ihrer Interpretation, trifft gerade in ziemlich deutlicher Form auf die Kapitalmärkte. Etliche Fragen schweben unbeantwortet in der Luft, aber die Antworten werden gerade aus allen möglichen Kanälen gezogen, um nur ja ein wenig Sicherheit in dieser mit Unsicherheit und abstraktem Risiko untermalten Welt zu erhalten. Kommunikation ist direkter Indikator zur - zumindest kurzfristigen - Performance geworden. Die Berichtssaison an den Börsen hatte die letzten Wochen ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit. Man fragte sich, inwieweit die Notenbanken bereits ins Wirtschaftsgeschehen eingegriffen haben, wie weit die Inflation Wachstumspotentiale beschränkt oder sogar Neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...