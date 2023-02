EQS-Ad-hoc: EasyMotionSkin Tec AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Strategische Unternehmensentscheidung

EasyMotionSkin Tec AG prüft Erwerb der BodyClub 24 GmbH



Vaduz/Triesen, 22.02.2023. Die EasyMotionSkin Tec AG hat die Absicht das deutsche Unternehmen BodyClub24 GmbH zu erwerben und steht derzeit in direkten Verhandlungen. BodyClub bietet Kunden ein EMS-Training mit der eigenen BodyClub-App, die ein synchronisiertes Training ermöglicht - das heißt, Trainingsübungen und EMS-Impulse sind optimal aufeinander abgestimmt.

Mit dem eigenen Franchise-Modell im Unternehmen würde EasyMotionSkin auch künftig System- & Produktlieferant bleiben, weitere Point of Sale-Standorte im Kernmarkt erhalten und durch Skalierungseffekte neues Umsatzpotenzial generieren.

Mit dem geplanten strategischen Ausbau geht auch ein personeller Wechsel einher. Der bisherige Verwaltungsrat der EasyMotionSkin Tec AG Michael Spitznagel (48), widmet sich als Geschäftsführer der BodyClub24 GmbH ab sofort ausschließlich dem Ausbau des BodyClub - Franchisesystems. In der Funktion als Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft folgt ihm ab 1. März 2023 der international erfahrene Vertriebsprofi und Unternehmer Christian Keck (54) mit Verantwortung für Vertrieb und Marketing nach.

www.easymotionskin.com



Kontakt:

EasyMotionSkin Tec AG

Jürgen Baltes (CEO)

Schliessa 6

FL-9495 Triesen

mail: ir@ems.ag



