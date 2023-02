Die VIG hat 2022 ein vorläufiges, ungeprüftes Ergebnis nach Steuern und Minderheiten von etwa 460 bis 470 Mio. Euro erreicht. Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich auf rund 560 Mio. Euro, teilt die Versicherungsgesellschaft mit. In ihrem Ausblick im Zuge der Q3-Zahlenpräsentation stellte die Gesellschaft einen "Gewinn vor Steuern über dem Vorjahreswert von 511 Mio. Euro" in Aussicht. Auf Basis der vorläufigen Zahlen und unter Berücksichtigung des weiterhin volatilen Umfelds wird der Dividendenvorschlag im Rahmen der Markterwartung und der bestehenden Dividendenpolitik zwischen 1,25 Euro und 1,40 Euro Dividende pro Aktie liegen, wie es weiter heißt. Für 2021 wurde eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie ausgeschüttet. Die Vienna Insurance Group ...

