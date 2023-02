Das Industrieunternehmen Eaton Corporation PLC (ISIN: IE00B8KQN827, NYSE: ETN) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 86 US-Cents je Aktie aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorquartal (81 US-Cents) wird die Dividende damit um sechs Prozent erhöht. Die Auszahlung erfolgt am 24. März 2023 (Record date: 6. März 2023). Auf das Jahr hochgerechnet kommen insgesamt 3,44 US-Dollar ...

