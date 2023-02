Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Uniqa Jahreszahlen CEO Brandstetter: "Hervorragendes Ergebnis!""das war so nicht absehbar" - 7 % Dividendenrendite 6,6 Mrd. verrechnete Prämien, ein Plus von 4 %. Ergebnis vor Steuern gesteigert auf 422 Mio. Plus 10 %. Knapp 7 % Dividendenrendite. Uniqa CEO Dr. Andreas Brandstetter: Ein hervorragendes Ergebnis. Das war nach dem schwierigen ersten Halbjahr so nicht absehbar!" Die ersten beiden Quartalen waren ungewöhnlich stark von Großschäden belastet. Weniger Schäden und eine gute Kostendisziplin." Combined Ratio verbessert von 93,7 auf 92,9 %. Das Kapitalergebnis allerdings geht um 37 % deutlich zurück. Gründe sind die höheren Zinsen und der Krieg in der Ukraine. "Wir ...

