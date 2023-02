Paion ist heute im Bullenmodus. So springt der Kurs um rund zehn Prozent nach oben. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund vierundzwanzig Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 0,90 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Daher eröffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten ...

