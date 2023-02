Palfinger hat 2022 beim Umsatz die Marke von 2 Mrd. Euro geknackt. Konkret liegt der Umsatz bei 2,23 Mrd Euro (Vorjahr 1,8 Mrd.) und damit auf einem neuen Alltime-High. Das operative Ergebnis ging von 155,0 Mio. Euro in 2021 auf nunmehr 150,4 Mio. Euro zurück. Die EBIT-Marge liegt mit 6,8 Prozent (Vorjahreswert von 8,4 Prozent). Maßgeblich für den Ergebnis-Rückgang verantwortlich waren laut Palfinger die massiven Kostensteigerungen in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie die verzögerte Wirksamkeit der eigenen Preiserhöhungen. Das Konzernergebnis liegt mit 71,4 Mio. Euro und damit unter dem Vorjahr (86,5 Mio. Euro). Es soll eine stabile Dividende in Höhe von 0,77 Euro je Aktie ausgeschüttet werden.Wachstumtreiber in 2022 waren die ...

