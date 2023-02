BORNHEIM (dpa-AFX) - Das Finanzressort der Hornbach-Gruppe wird auch über das laufende Jahr hinaus von der früheren Deutsche-Bank-Managerin Karin Dohm geleitet. "Die Aufsichtsräte der Hornbach Baumarkt AG und der Hornbach Management AG haben die Bestellung von Karin Dohm zum Mitglied des Vorstands und Finanzchefin beider Gesellschaften über den 31. Dezember 2023 hinaus für weitere fünf Jahre verlängert", teilte Hornbach am Freitagabend in Bornheim mit. Dohm ist seit 2021 bei der Hornbach-Gruppe und war davor bei der Deutschen Bank beschäftigt. Die Hornbach Management AG ist die persönlich haftende Gesellschafterin der im SDax gelisteten Hornbach Holding AG & Co. KGaA und führt auch die Geschäfte der börsennotierten Holding./zb/he