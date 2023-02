Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Die 3.500-Punkte-Marke entpuppt sich als hartnäckiger Widerstand, an dem der ATX (zumindest vorläufig) einmal gescheitert ist. Der österreichische Leitindex dreht ab und wartet auf seinen gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem er in den letzten Wochen enteilt ist. Der RSI hat den überkauften Bereich nun verlassen, Oszillatoren wie MACD und Momentum generieren leichte Verkaufssignale, die jedoch nicht über- bewertet werden sollten. Während das Parabolic System von einem Ende des kurzfristigen Aufwärtstrends ausgeht, sehen DMI bzw. ADX diesen noch intakt. Längerfristig bleibt das Chartbild eindeutig positiv, auch wenn sich vermutlich zum ersten Mal in diesem Jahr eine "gefüllte Kerze" auf Wochensicht ausbilden wird, d.h ....

