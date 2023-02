Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Marktbericht Freitag 24.02.2023 - Kalte Dusche am Freitag - DAX und Anleihen schwachEin Jahr Krieg in Europa - "I Love Zukunft" Podcast Abwärts ging es an den Aktienmärkten am Freitag, sowohl in den USA als auch in Europa. Auch Euro und Anleihen geben ab. Die Inflation in den USA ist höher als gedacht, was die US-Fed zu deutlicheren Zinsschritten veranlassen könnte. Denn seit den Fed-Minutes vom Mittwochabend wissen Anleger, dass die Falken in Washington wieder Zulauf bekommen haben. Schwache BIP Daten aus Deutschland dagegen könnten die EZB veranlassen, doch nur einen normalen Zinsschritt zu unternehmen. Anleger sind in Summe verunsichert und nahmen vor dem Wochenende Gewinne mit ....

