Alibaba-Anleger wurden in den vergangenen Tagen den Bären zum Fraß vorgeworfen. Immerhin errechnet sich im Vergleich zur Vorwoche ein Abschlag von 11,01 Prozent. Kursverluste erlitt das Wertpapier an insgesamt vier der vier Sitzungen . Besonders übel war dabei der Freitag mit einem Minus von 5,48 Prozent. Geht es in den kommenden Tagen noch weiter runter?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Plätzchen suchen. Der Sicherheitsabstand zur nächsten Unterstützung hat sich nun nämlich noch einmal verringert. Das wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...