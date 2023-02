Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3992/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/08 geht es um voestalpine und den VAR, einen Handelsvolumenstest in dieser Woche, ein Telekom Austria Update im Trend und das Laufhaus Roma in Salzburg. Research haben wir zu DO&CO, OMV und Valneva, Zahlen von RHI Magnesita, News zu Frequentis und Aktienkäufe bei Kontron, dazu die Spesenfrage bei Immofinanz und S Immo. Felix Strohbichler (Palfinger) im Börsenradio: https://boersenradio.at/page/brn/41746/ ATX aktuell: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...