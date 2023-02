Die Erste Group hat 2022 das Betriebsergebnis um 16,3 Prozent auf 4 Mrd. Euro gesteigert. Der Nettogewinn liegt bei 2,16 Mrd. Euro (2021: 1,92 Mrd. Euro). Bei der Hauptversammlung im Mai soll eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie (für 2021: 1,60 Euro) vorgeschlagen werden. Zusätzlich strebt die Erste Group 2023 einen Aktienrückkauf mit einem Volumen von bis zu 300 Mio. Euro an. CFO Stefan Dörfler zu den Zahlen: "Aufgrund eines sehr soliden Kreditwachstums in all unseren Märkten und Segmenten, sowie einem günstigen Zinsumfeld, war der Zinsüberschuss der ausschlaggebende Faktor für die starke operative Performance. Wir profitierten nicht nur von einer positiven Ertragsdynamik, sondern konnten trotz des erheblichen Inflationsdrucks im ...

