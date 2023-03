Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Gestern Dienstag präsentierte sich der heimische Aktienmarkt freundlicher. Der ATX startete zu Beginn leicht höher und rutschte zwischenzeitig ins rote Terrain, konnte sich aber erholen und handelte stärker. Zu Handelsschluss stand ein Gewinn von 1,4 Prozent bei 3.547,11 Punkte fest. Impulse kamen von den US Verbrauchervertrauen am Nachmittag. Von der Unternehmensseite stand die Erste Group im Fokus, welche ein besseres Ergebnis präsentierte. Die Bank war der Tagessieger im ATX und konnte um 5,2 Prozent zulegen. Die übrigen Banken handelten auch im Plus. Die Raiffeisen Bank International verbuchte einen Aufschlag von einem Prozent und die BAWAG legte 0,6 Prozent zu. Verlierer des Tages waren AMAG mit minus 2,9 Prozent ...

