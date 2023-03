Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wolford +6,31% auf 5,9, davor 7 Tage im Minus (-21,83% Verlust von 7,1 auf 5,55), Andritz -0,25% auf 58,8, davor 4 Tage im Plus (2,43% Zuwachs von 57,55 auf 58,95), Zumtobel -1,09% auf 7,25, davor 3 Tage im Plus (1,81% Zuwachs von 7,2 auf 7,33), Addiko Bank -1,41% auf 14, davor 3 Tage im Plus (10,08% Zuwachs von 12,9 auf 14,2), Mayr-Melnhof -0,5% auf 160,2, davor 3 Tage im Plus (4,27% Zuwachs von 154,4 auf 161), Linz Textil Holding -7,2% auf 232, davor 3 Tage ohne Veränderung , OMV +0,96% auf 46,34, davor 3 Tage im Minus (-2,57% Verlust von 47,11 auf 45,9). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: DO&CO (1 Platz gutgemacht, von 5 auf 4); dazu, Erste Group (-1, von 4 auf 5), SBO (+1, von 8 auf 7), VIG (-1, von 7 auf 8). 1 ....

