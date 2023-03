Der Industriekonzern Kulicke and Soffa Industries Inc. (ISIN: US5012421013, NYSE: KLIC) zahlt am 10. April 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 19 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Record day ist der 23. März 2023. Mitte November 2022 steigert das Unternehmen die Dividende um 11,8 Prozent oder 2 US-Cents. Es war die dritte jährliche Anhebung in Folge. Im Juni ...

