Partystimmung bei Nokia-Aktionären. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund drei Prozent. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 4,52 EUR. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Kursverlauf von Nokia der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nokia-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund 0,2 Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 4,53 EUR liegt der Hochpunkt. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...