Toronto, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) -- Spirit ist eine Canadian-Swiss-Gruppe, die im Blockchain- und Digital-Asset-Sektor tätig ist, mit dem primären Ziel, durch wiederkehrende Cashflows und Kapitalaufwertung Mehrwert in einer schnell wachsenden Umgebung zu schaffen.- Der CEO von Valour Roussy Newton, beabsichtigt, nach Abschluss der Privatplatzierung einen Sitz im Vorstand von Spirit anzustreben. Darüber hinaus wird Lewis Bateman, der CEO von Spirit, nach Abschluss der Privatplatzierung dem Vorstand von Valour beitreten und Valour bei seiner Produktentwicklung anleiten.Valour Inc. (das "Unternehmen" oder "Valour") (NEO: DEFI) (GR: DEFTF MB9) (OTC), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralisierten Finanzierungen schließt, freut sich bekanntzugeben, dass sie sich bereit erklärt haben, eine strategische Partnerschaft mit Spirit Blockchain (CSE: SPIR), einem kanadischen Unternehmen, das Aktionären diversifiziertes Engagement in der Blockchain und der digitalen Vermögensbranche bietet. Im Vorfeld dieser strategischen Partnerschaft wird Valour auch an der Privatplatzierung von Spirit Blockchain teilhaben.Spirit ist auf der Canadian Securities Exchange (CSE) unter SPIR.CN gelistet. Spirit ist eine Canadian-Swiss-Gruppe, die im Blockchain- und Digital-Asset-Sektor tätig ist, mit dem primären Ziel, durch wiederkehrende Cashflows und Kapitalaufwertung Mehrwert in einer schnell wachsenden Umgebung zu schaffen. Spirit bietet Anlegern ein direktes Engagement in diesem Sektor, ohne die technische Komplexität oder die Zwänge, die mit dem Kauf und dem Halten der zugrunde liegenden Krypto-Assets verbunden sind.Um die Interessen aller Parteien aufeinander abzustimmen und Spirit dabei zu unterstützen, seine Ziele zu erreichen, beabsichtigt Olivier Roussy Newton, der CEO von Valour, nach Abschluss der Privatplatzierung einen Sitz im Vorstand von Spirit anzustreben. Darüber hinaus wird der CEO von Spirit, Lewis Bateman, nach Abschluss der Privatplatzierung dem Vorstand von Valour beitreten und Valour bei seiner Produktentwicklung anleiten. In den folgenden sechs Monaten werden die beiden Unternehmen auch Ziele, Schlüsselergebnisse und Leistungsindikatoren für die strategische Partnerschaft festlegen und endgültige Vereinbarungen treffen, die die Partnerschaft widerspiegeln."Valour ist ein großartiges Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten können, und die Partnerschaft wird die Grundlage für großartige Chancen und Wachstum für beide Unternehmen sein." "Dies ist erst der Anfang", sagte der CEO von Spirit, Lewis Bateman."Wir sind begeistert, dass wir die Gelegenheit haben, mit Spirit Blockchain als Partner zusammenzuarbeiten", sagte der CEO von Valour, Olivier Roussy Newton. "Diese Partnerschaft symbolisiert das Engagement von Valour, das weltweit führende dezentralisierte Unternehmen für das Management von digitalen Vermögenswerten aufzubauen." Lewis Bateman verfügt über umfassende Erfahrung in Bezug auf börsengehandelte Produktlösungen und die Kapitalbildung in traditionellen und digitalen Märkten und war der strategische Vorreiter bei Fusionen und Übernahmen von früheren börsengehandelten Unternehmen.Erfahren Sie mehr über Valour und Spirit Blockchain auf www.valour.com und www.spiritblockchain.com/Informationen zu ValourValour Inc. (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTCQB: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem Finanzwesen schließt. Valour wurde 2019 gegründet und wird von einem anerkannten und bahnbrechenden Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte unterstützt. Valour hat es sich zur Aufgabe gemacht, Investoren den Zugang zu branchenführendem Web3 und Technologien zu erleichtern. Dies ermöglicht Investoren den Zugang zur Finanzwelt der Zukunft über regulierte Aktienbörsen mit ihrem traditionellen Bankkonto und Zugang.Informationen zu Spirit BlockchainSpirit ist auf der Canadian Securities Exchange (CSE) unter SPIR.CN gelistet.Spirit ist eine kanadisch-schweizerische Gruppe, die im Blockchain- und Digital-Asset-Sektor tätig ist, mit dem primären Ziel, in einem schnell wachsenden Umfeld durch wiederkehrende Cashflows und Kapitalwertsteigerung Werte zu schaffen.Spirit bietet Anlegern ein direktes Engagement in diesem Sektor, ohne die technische Komplexität oder die Zwänge, die mit dem Kauf und dem Halten der zugrundeliegenden Krypto-Assets verbunden sind. Die Strategie von Spirit basiert auf der Überzeugung des Managements, dass das Ökosystem von Blockchain und digitalen Vermögenswerten mittel- bis langfristig ein erhebliches Wachstum und eine bessere Performance als die traditionellen Anlageklassen bieten wird.Die Strategie des Unternehmens stützt sich auf vier komplementäre Wirtschaftsbereiche:- Royalties & Streams durch die Vergabe von Krediten an Teilnehmer des Blockchain-Ökosystems, wobei die Rückzahlung des Nominalbetrags und der Zinsen in Form von Krypto-Assets erfolgt;- Beratungs- und Forschungsdienstleistungen;- Vermögensverwaltung durch Investitionen in wichtige Kryptoanlagen mit kalter Lagerung in der Schweiz; und- Bereitstellung von IT-Lösungen für den Sektor in den Bereichen Compliance, AML, Forensik und Risikoberichterstattung.Weitere Informationen zu Spirit finden Sie unter www.spiritblockchain.com.Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die strategische Partnerschaft zwischen Spirit und Valour Inc., die Beteiligung von Valour Inc. an der Privatplatzierung von Spirit und die Tatsache, dass Lewis Bateman nach Abschluss der Privatplatzierung in den Vorstand von Valour Inc. ernannt wird und Olivier Roussy Newton nach Abschluss der Privatplatzierung in den Vorstand von Spirit ernannt wird.Das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzierungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften; und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leserinnen und Leser nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. 