Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Wie erhofft, startete der ATX in dieser Woche einen erneuten Anlauf auf die 3.500-Punket-Marke, die dieses Mal problemlos übersprungen werden konnte. Mit einem Wochenplus von 1,7% überwindet der österreichische Leitindex auch den nächsten Widerstand bei 3.523 Punkten in Form eines Fibonacci Retracement. Die meisten kurzfristigen technischen Indikatoren stehen im neutralen bzw. leicht positiven Bereich, erwähnenswert ist, dass nun auch wieder das Parabolic System von einer Fortsetzung des Aufwärtstrends ausgeht. Mit dem neuen 12-Monats-Höchststand hat der ATX nun nach oben hin relativ freie Bahn, bei 3.580 Punkten sehen wir den nächsten Widerstand, der allerdings nicht sonderlich ausgeprägt erscheint. Für die nächste Woche erwarten wir am ...

