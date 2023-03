HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4014/ Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. In den letzten Jahren hat sich die Dynamik des Transformationsprozesses nochmals beschleunigt. Darüber hinaus stellen Themenbereiche wie z.B. geopolitische Unsicherheiten, der Klimawandel oder auch die Volatilität der Rohstoffmärkte Unternehmen vor große Herausforderungen. Der Gewinner von heute muss nicht der Gewinner von morgen sein. Vor dieser Entwicklung sind auch die Top-500 Unternehmen nicht ausgenommen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie viele viele Unternehmen des Jahres 2000 bereits den Platz an der Sonne räumen mussten, höre einfach einmal rein. Die Audio-Business-Chart-Sammelseite: https://audio-cd.at/abcDie Audio Business ...

