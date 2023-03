Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag mit etwas höheren Notierungen geschlossen, der ATX zeigte sich so wie das europäische Umfeld zu Wochenbeginn überwiegend von seiner freundlichen Seite und konnte sich um 0,2% verbessern. Rückenwind kam unter anderem von den Anleihemärkten, wo die zuletzt eher kräftig tendierenden Renditen wieder nachgaben, zusätzliche Unterstützung kam auch von den Märkten in Asien, die über Nacht eine positive Tendenz gezeigt hatten. Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel blieben zum Wochenauftakt hinter den Erwartungen zurück, ein gemischter Eindruck kam von dem Sentix-Index für den Euroraum, hier hatten sich die Konjunkturerwartungen etwas eingetrübt, die ...

