Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Marktbericht Di. 07.03.2023 - DAX macht Milka PauseVonovia Aktien taumeln nach Korruptions-Razzia - Top Picks von Techguru Waldhauser Der DAX am Dienstag wieder etwas schwächer unterwegs. 100 Punkte geht es abwärts. Aber die 15.500 sind wie 3 Wetter Taft - sie halten. 15.560 der Schlusskurs. Minus 0,6 %. Der MDAX gibt ein Prozent ab und schließt 28.857. LKW made by Traton laufen wie geschnitten Brot. Umsatz und Ergebnis klettern 30 %. Die Aktie 4,5 %. Henkel reichen zwar Preise weiter, Umsatz steigt. Trotzdem geht der Gewinn in die Knie: 15 %. Minus 2,5 % für die Henkel Aktie. Bei Vonovia gibt es einen Verdacht auf Bestechlichkeit gegen mindesten vier Mitarbeiter. Die Staatsanwaltschaft ...

