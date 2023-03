Die A1 Group investiert fortlaufend in den Breitband- und 5G-Ausbau. Nun informiert das Unternehmen, dass das Frequenzspektrum durch A1 Croatia um109 Mio. Euro erworben wurde. Laut A1 werden diese langfristigen Ressourcen (Spektra in den Frequenzbändern 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz) mit einer Laufzeit von 15 Jahren die Grundlage für weiteres Wachstum und eine maximale nationale Abdeckung bilden und dazu beitragen, die Anforderungen der Digitalen Agenda für Europa zu erfüllen. "Mit dem Erwerb des Spektrums können wir den großen Herausforderungen und Erwartungen unserer Kunden an ein erstklassiges Mobilfunknetz noch besser gerecht werden. An die Zuverlässigkeit von Mobilfunksystemen werden extrem hohe Anforderungen gestellt, da unsere ...

