Der amerikanische Technologiekonzern Qualcomm Inc. (ISIN: US7475251036, NASDAQ: QCOM) schüttet künftig eine Quartalsdividende von 80 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus. Im Vergleich zum Vorquartal (75 US-Cents) ist dies eine Erhöhung um sieben Prozent. Die Anhebung gilt nach der nächsten Ausschüttung über 75 US-Cents, die am 23. März 2023 (Record date war der 2. März 2023) erfolgt. Auf das ...

