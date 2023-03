Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4024/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/15 geht es um die erwarteten Entscheidungen des ATX-Komitees zugunsten von Strabag und Andritz und gegen S Immo und voestalpine, die man argumentieren hätte können, voestalpine wehrt sich passiv (aber wohl nur etwas übersehen). Zum Weltfrauentag danke ich CR Christine Petzwinkler für die täglich lässigen Script-Vorlagen des Wiener Börse Plausch. - Gregor Rosinger https://audio-cd.at/page/podcast/4032/ ist Investmentbanker und geht in jeder Hinsicht seinen eigenen Weg. So auch mit seinen Büchern: In einem spontanen Books-from-Friends-Podcast anlässlich der Wanderpokal-Übergabe ...

