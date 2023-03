Addiko-CEO Herbert Juranek im boersenradio-Interview zu den Zahlen: "Wir haben im Jahr 2021 das Transformationsprogramm gestartet. Dies beruhte auf drei Säulen, nämlich das Geschäft, die Kosten und die Risikosituation zu verbessern. Es ist uns gelungen, die Ziele, die wir uns gesetzt haben, umzusetzen. Das Programm wurde abgeschlossen und wir können darauf nun aufbauen. Konkret wollen wir das Angebot an digitalen und innovativen Produkten weiter ausbauen und schneller als die Mitbewerber in der Antwortzeit sein. Dafür haben wir in unsere digitalen Kanäle investiert, und ich denke, dass das auch unser Geheimnis ist."Zur Kostensenkung: "Das Häuselbauer-Geschäft haben wir deutlich reduziert, weil die Margen hier nicht attraktiv sind. Trotz Inflation ...

