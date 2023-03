Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer, es ist extrem schwierig, die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine zu erkennen. Generell sind Kriege immer schwer in Echtzeit zu beurteilen. Der Ausdruck "Nebel des Krieges" (engl.: "Fog of War") wurde erfunden, um die Ungewissheit und Ungenauigkeit über den Verlauf eines Krieges zu beschreiben. Es gibt aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...