DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/11. und 12. März 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Post hält sich zu Mehrkosten für Tarifeinigung bedeckt

Die Deutsche Post hält sich einem Unternehmenssprecher zufolge bedeckt über die Mehrkosten, die dem Konzern durch den neuen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi für die Division Post & Paket Deutschland entstehen. Beide Parteien hatten am Samstag gesagt, die Post sei Verdis Forderungen entgegengekommen. Darüber hinaus wolle sich der Konzern nicht äußern, bekräftigte der Unternehmenssprecher am Sonntag.

Deutsche Post und Verdi einigen sich in Tarifverhandlungen

Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi haben sich in der vierten Runde der Tarifverhandlungen auf einen neuen Tarifvertrag bei Post & Paket Deutschland geeinigt und somit bundesweite, unbefristete Streiks vermieden. Wie beide Parteien am Samstag mitteilten, sieht der neue Tarifvertrag, der eine Laufzeit von 24 Monaten bis 31. Dezember 2024 hat, ab April 2024 für alle Vollzeitbeschäftigten bei Post & Paket Deutschland eine "tabellenwirksame Festbetragserhöhung" von monatlich 340 Euro vor. Das entspricht laut Verdi in den unteren drei Entgeltgruppen einer Erhöhung von 16,1 bis 11 Prozent.

Deutsche Bahn besiegelt Glyphosat-Ausstieg ab 2023

Die Deutsche Bahn (DB) wird ab 2023 auf Glyphosat verzichten. Damit setzt der Konzern nach eigenen Angaben seinen bereits im Jahr 2019 angekündigten Ausstieg aus der Anwendung des Herbizids konsequent um. Die EU-Kommission hat zuletzt Ende 2022 eine Verlängerung der Zulassung von Glyphosat bis Dezember 2023 beschlossen

Bauer AG muss sich einen neuen Vorstandschef suchen

Die Bauer AG verliert ihren Vorstandsvorsitzende Michael Stomberg. Stomberg werde noch am Samstag sein Amt niederlegen und zum Ablauf des 15. März 2023 aus dem Unternehmen ausscheiden, teilte der Baumaschinenhersteller am Samstag mit. Darauf hätten habe man such "in beiderseitigem Einvernehmen verständigt".

Stablecoin-Anbieter Circle hat 3,3 Mrd USD bei SVB geparkt

Der Stablecoin-Anbieter Circle Internet Financial hat nach eigenen Angaben 3,3 Milliarden US-Dollar seiner insgesamt 40 Milliarden Dollar an Coin-Reserven bei der kollabierten Silicon Valley Bank geparkt.

Aramco erzielt dank hohen Ölpreisen 2022 Rekordgewinn

Der saudiarabische Ölkonzern Aramco hat 2022 einen Rekordgewinn erzielt und erhöht seine Dividende. Die Gesellschaft profitierte von den hohen Ölpreisen, die durch den Ukraine-Krieg angeheizt wurden und verdiente 161 Milliarden US-Dollar. Das war 46 Prozent mehr als im Vorjahr.

Boeing bekommt Milliardenauftrag von saudischem Staatsfonds - Kreise

Der saudi-arabische Public Investment Fund soll kurz vor dem Kauf einer großen Anzahl von Verkehrsflugzeugen des Herstellers Boeing im Wert von 35 Milliarden US-Dollar stehen, die in der Flotte einer neuen nationalen Fluggesellschaft eingesetzt werden sollen. Es werde erwartet, dass der saudische Staatsfonds das Geschäft noch am Sonntag im Rahmen des offiziellen Starts der Fluggesellschaft bekannt geben werde, sagten mit der Situation vertraute Personen.

Meta Platforms plant weiteren drastischen Jobabbau - Kreise

-Die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms plant Kreisenzufolge weitere Entlassungen, die in mehreren Runden in den kommenden Monaten angekündigt werden sollen und insgesamt etwa die gleiche Größenordnung haben werden wie die 13-prozentige Kürzung der Belegschaft im vergangenen Jahr.

