DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/11. und 12. März 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Wirtschafts- und Politikthemen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

SVB-Zusammenbruch birgt neue Risiken für Märkte und die Fed

Die Bankaufsichtsbehörden hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun, um den überraschenden Zusammenbruch der Silicon Valley Bank vom Freitag zu verarbeiten. "Wir wollen sicherstellen, dass die Probleme einer Bank nicht auf andere, gesunde Banken übergreifen", sagte Finanzministerin Janet Yellen in einem Interview in der Sendung Face the Nation auf dem Sender CBS am Sonntag. "Wir machen uns Sorgen um die Einleger und versuchen, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden". Yellen lehnte es ab, Einzelheiten darüber zu nennen, was die Notenbanker in Betracht ziehen.

Verdi ruft zu Warnsteiks an vier Flughäfen auf - 351 Abflüge betroffen

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Montag zu ganztägigen Warnstreiks an den Flughäfen Berlin, Hamburg, Hannover und Bremen auf. Der Streikaufruf richtet sich an die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle sowie in der Personal- und Warenkontrolle tätig sind, wie der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg mitteilte.

Verdi und EVG planen gemeinsamen Streik im Verkehrssektor am 27. März

Deutschland droht ein flächendeckender Warnstreik im Verkehrsbereich: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) planen nach Informationen der Bild am Sonntag für den 27. März einen gemeinsamen eintägigen Warnstreik. Eine parallele Arbeitsniederlegung im Mobilitätssektor hat weitreichende Folgen: Neben der Deutschen Bahn wäre der Öffentliche Personennahverkehr, die Flughäfen und die Autobahngesellschaft des Bundes betroffen.

Scharfe Kritik an Aus für nationalen Sicherheitsrat

Das Aus für den ursprünglich von der Bundesregierung geplanten nationalen Sicherheitsrat stößt auf scharfe Kritik bei FDP und Union. Der "Spiegel" berichtete am Wochenende, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hätten sich trotz monatelanger Verhandlungen nicht darüber einigen können, wo das neue Gremium angesiedelt werde, wer es führen und wie es besetzt werden solle. Daher sei entschieden worden, das ganze Projekt nicht weiterzuverfolgen.

Wuermeling verlässt Bundesbank - neue Geschäftsverteilung

Der im Vorstand der Deutschen Bundesbank für die Bankenaufsicht zuständige Joachim Wuermeling wird die Bundesbank einige Monate vor dem offiziellen Ende seiner Amtszeit verlassen. Wie die Bundesbank mitteilte, nimmt Wuermeling 2024 eine neue Tätigkeit auf und gibt den Bereich Banken und Finanzaufsicht bereits zum 1. April an Bundesbankvizepräsidentin Claudia Buch ab. Für den Rest des Jahres übernimmt Wuermeling von Buch den Zentralbereich Daten und Statistik.

Giffey sieht für Berliner SPD keine andere Regierungsoption als mit der CDU

Berlins amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sieht ihre Partei in der Opposition, sollten die Koalitionsgespräche mit der CDU scheitern. An eine Neuauflage von Rot-Grün-Rot glaube sie nicht, sagte Giffey am Wochenende dem RBB-Inforadio. Angesichts der Annäherung von CDU und Grünen bei deren Gesprächen geht die SPD-Landesvorsitzende dann von einer schwarz-grünen Regierung aus.

Windkraft-Senat in NRW rechnet mit mehr Klageverfahren

Der neue Windkraft-Senat des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen rechnet mit einer steigenden Anzahl von streitigen Verfahren im Zuge der Energiewende und dem Ausbau von erneuerbaren Energien.

Rentenversicherung verzeichnet deutlich mehr freiwillige Beiträge

Die Rentenversicherung hat im Jahr 2022 einen deutlichen Anstieg von freiwilligen Beitragszahlern und insbesondere von Abschlagsabkäufen bei einem früheren Rentenbeginn verzeichnet.

Lindner erhöht im Streit um Bundeshaushalt Druck auf SPD und Grüne

Im Koalitionsstreit um den Bundeshaushalt 2024 erhöht Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den Druck auf die Koalitionspartner SPD und Grüne.

BoE schließt britischen Niederlassung der Silicon Valley Bank

Die Bank of England (BoE) hat die britische Niederlassung der Silicon Valley Bank (SVB) geschlossen. Wie die Notenbank mitteilte, wird die britische Niederlassung der Silicon Valley Bank die Abwicklung von Zahlungen einstellen und keine Einzahlungen mehr annehmen.

Großbritannien bietet Kunden der Silicon Valley Bank Hilfe an

Die britische Regierung arbeitet an einem Rettungsplan für Unternehmen, die nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) Einlagen bei der britischen Niederlassung gehalten haben.

USA und EU streben Abkommen über wichtige Mineralien für E-Autobatterien an

Im Streit um US-Subventionen für grüne Technologien wollen sich die USA und die EU mit einem Abkommen über strategisch wichtige Mineralien für Autobatterien annähern. US-Subventionen für Elektrofahrzeuge sollen auch dann möglich sein, wenn in der EU gewonnene oder verarbeitete Mineralien in den Batterien stecken, wie US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag nach einem Treffen im Weißen Haus mitteilten. Aus dem EU-Parlament kam Kritik an dem Kompromiss.

Zentralbankchef bleibt bei Regierungsneubildung in China überraschend im Amt

Bei der Bildung der neuen Regierung hat Chinas Staatschef Xi Jinping überraschend seinen Zentralbankchef behalten. Bei der Sitzung des Nationalen Volkskongresses in Peking bestätigten die fast 3000 Delegierten am Sonntag den Gouverneur der Chinesischen Volksbank, Yi Gang, im Amt, dessen Abberufung eigentlich erwartet worden war. Auch Handelsminister Wang Wentao, Finanzminister Liu Kun und der für die Corona-Politik zuständige Direktor der Nationalen Gesundheitskommission, Ma Xiaowei, bleiben im Amt.

