Aufgrund von Bank-Pleiten in den USA (Krypto-Bank Silvergate Capital, Silicon Valley Bank, Signature Bank) kommt der Sektor heute weiter deutlich unter die Räder. In Österreich gibt die Bawag am stärksten ab. Die Bawag zählt laut eigener Website USA zu den Kernmärkten und hat dort erst vor ca. einem Jahr die Peak Bancorp erworben. Bawag ( Akt. Indikation: 48,54 /48,58, -11,63%)RBI ( Akt. Indikation: 14,53 /14,56, -5,12%)Erste Group ( Akt. Indikation: 31,70 /31,72, -8,06%) Andritz erhielt einen Auftrag von Hubei Xianhe New Materials zur Lieferung einer chemi-thermomechanischen Faserlinie mit einer Kapazität von 350 admt/h für das Werk in Jingzhou in der chinesischen Provinz Hubei. Der Lieferumfang umfasst sowohl alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...