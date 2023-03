US-Präsident Joe Biden hat nach den jüngsten Banken-Insolvezen in den USA (SVB, Signature) in einer Stellungnahme versucht, verunsicherte Bankkunden zu beruhigen. Gleichzeitig hat er auch strengere Regeln angekündigt. "Ihre Einlagen sind sicher", sagte Biden am Montag noch vor der Öffnung der US-Aktienmärkte und der Bankfilialen. "Alle können jetzt aufatmen", so Biden. Bereits am Sonntagabend hatten die Behörden mitgeteilt, dass Kunden der Pleite-Banken nicht nur bis 250.000 US-Dollar ihr Geld zurückbekommen, sondern in unbegrenzter Höhe. Das US-Finanzministerium, die Federal Reserve und die Federal Deposit Insurance Corporation haben am Wochenende ein Rettungspaket geschnürt, das im Wesentlichen alle Einleger der SVB schützt, ...

