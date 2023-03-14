- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 35 (32) EUR - 'NEUTRAL'- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 26 (24) EUR - 'NEUTRAL'- CREDIT SUISSE SENKT TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 'NEUTRAL' (OP) - ZIEL 3,10 EUR- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 21 (22) EUR - 'UNDERPERFORM'- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 33 (35) EUR - 'BUY'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 39 (35) EUR - 'NEUTRAL'- JPMORGAN SENKT BRENNTAG AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 83 (98) EUR- JPMORGAN SETZT BRENNTAG AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH' VOR Q1-ZAHLEN- WDH/CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 14 (10) EUR - 'BUY'- WDH/SOCGEN HEBT HEIDELBERG MATERIALS AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 70 (45) EUR Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den ...Den vollständigen Artikel lesen ...