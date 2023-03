Die ersten Wochen des neuen Jahres liefen für Borussia Dortmund außergewöhnlich gut. Nicht wenige Fußball-Experten trauen dem Verein in diesem Jahr sogar die Deutsche Meisterschaft zu. In der vergangenen Woche erlitt die Mannschaft dann jedoch gleich zwei empfindliche Dämpfer. Zunächst wurde das Rückspiel in der Champions League in Chelsea mit 0:2 verloren, was nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel das Aus in diesem auch finanziell sehr lukrativen Wettbewerb zur Folge hatte. Nur wenige Tage später verschenkten die Borussen in der Bundesliga beim Revierderby auf Schalke (2:2) zwei wichtige Punkte im Kampf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...