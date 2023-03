Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Dienstag mit klar festerer Tendenz geschlossen, der ATX stieg um 1,7% und konnte sich damit etwas von den deutlichen Verlusten am Vortag erholen. Unterstützung kam von den sich weiter abschwächenden US-Inflationsdaten für Februar und der dadurch fester tendierenden Wall Street. Eine klare Erholung gab es auch bei den großen heimischen Bankentiteln, die am Montag deutlich unter Druck geraten waren, für die Bawag gab es einen Anstieg von 2,3%, die Erste Group konnte sich um 2,0% verbessern und die Raiffeisen Bank International durfte sich am Ende des Handels über eine 2,2% höhere Notierung freuen. Ansonsten stand eine Zahlenvorlagen im Mittelpunkt des Interesses, für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...