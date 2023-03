Extrema:15.03.2002: Top 1: Uniqa: 10.13% - [Top 2: 9.97% (31.03.2009), Top 3: 9.83524% (11.03.2016)] zum Kalender over MA200:15.03.2011: AT&S: Am längsten über MA200: 608 Tage (endete am: 15.03.2011) zum Kalender Doubled:15.03.2021: Addiko Bank: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Addiko Bank: 174 Tage von 22.09.2020 (Kurs 6,62) bis 15.03.2021 (Kurs 13,28) Bisher gab es an einem 15. März 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 15.03. beträgt 0,05%. Der beste 15.03. fand im Jahr 2007 mit 2,41%statt, der schlechteste 15.03. im Jahr 2011 mit -1,44%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 15.03. so: 0,00%. (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb ...

