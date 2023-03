Evotec hat Fortschritte in der Entwicklung einer Pipeline von Molecular Glues gemacht. Leistungs- und programmabhängige Erfolge lösen nun Zahlungen von insgesamt 75 Mio. US Dollar aus, wie Evotec mitteilt. Evotec und Bristol Myers Squibb sind im Jahr 2018 eine strategische Protein Degradation Partnerschaft eingegangen und haben diese im Mai 2022 aufgrund der sehr produktiven anfänglichen Zusammenarbeit, aus der eine vielversprechende Pipeline hervorging, verlängert und erweitert. Seit der Erweiterung hat Evotec die Aktivitäten zur Entwicklung von vielversprechenden Verbindungen signifikant ausgeweitet, um Bristol Myers Squibbs branchenführende Bibliothek an Cereblon E3 Ligase Modulatoren ("CELMoDs") voranzutreiben. Die Partnerschaft ...

