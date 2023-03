Am deutschen Aktienmarkt machte sich am Mittwoch so etwas wie Panik-Stimmung breit. Auslöser natürlich auch wieder die Banken-Krise in den USA, die am gestrigen Tag mit Macht nach Europa schwappte. Dort im "Auge des Hurricanes" das bereits angeschlagene Kreditinstitut Credit Suisse. Deren Aktienkurs gab gestern um über 24% nach, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...