Die Wolftank Group gründet eine Niederlassung in den USA. Mit dem im Sommer 2022 erlassenen "Inflation Reduction Act" haben die USA Klimaschutz-Investitionen in Höhe von 370 Mrd. Dollar beschlossen, um den CO2-Ausstoß um rund 40 Prozent im Vergleich zu 2005 zu reduzieren. "Um dieses Umfeld zu nützen und optimal am Marktpotenzial zu partizipieren, hat die Gruppe nach einem Beschluss des Vorstands und des Aufsichtsrats eine eigene Niederlassung in Kalifornien gegründet", so das Unternehmen. Kalifornien gilt laut Wolftank als grüner Vorreiterstaat und hat signifikante CO2-Reduktionen beschlossen. So werden etwa ab 2035 nur noch emissionslose Fahrzeuge in den kalifornischen Häfen erlaubt. Die neue Wolftank USA Inc. soll zu Beginn fokussiert mobile ...

