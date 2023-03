Köln (ots) -Sperrfrist für Print, Online und elektronische Medien: Donnerstag, 16.03.2023, 23.55 UhrDie Ergebnisse werden im ARD-Morgenmagazin am Freitag, 17.03.2023, ab 5.30 Uhr veröffentlicht.Für Nachrichtenagenturen: frei mit Übernahme des SperrfristvermerksVerwendung nur mit Quellenangabe "DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin"DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin:Bürger kritisieren das Aus für Verbrennungsmotoren ab 2035Während das EU-Parlament das Aus für Neu-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2035 beschlossen hat und die Bundesregierung neuerdings in dieser Frage uneins ist, stößt das Vorhaben bei den deutschen Bürgern auf deutliche Ablehnung. Rund zwei Drittel (67 Prozent) lehnen ein Ende des Verbrenners in zwölf Jahren ab, nur jeder Vierte (25 Prozent) spricht sich im aktuellen DeutschlandTrend für das ARD-Morgenmagazin dafür aus. Am größten ist die Zustimmung noch bei jüngeren Wahlberechtigten bis 34 Jahren (33 Prozent) und formal höher Gebildeten (34 Prozent), doch auch hier gibt es keine Mehrheit für das Verbrenner-Aus. Lediglich bei Anhängern der Grünen stößt der Plan der EU mehrheitlich auf Zustimmung (69 Prozent). Wähler der anderen im Bundestag vertretenen Parteien missbilligen den Vorstoß teils sehr deutlich.Mehrheit unterstützt Lohnforderungen im Öffentlichen DienstMit Forderungen von 10,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich sind die Vertreter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen in die aktuellen Tarifverhandlungen eingestiegen. Eine knappe Mehrheit der Deutschen hat für diese deutlichen Wünsche nach besserem Einkommen Verständnis. Mehr als jeder Zweite (52 Prozent) hält die Forderungen für angemessen (44 Prozent) oder noch nicht weitgehend genug (8 Prozent). Allerdings gehen 42 Prozent aller Befragten die Forderungen zu weit. Besonders hoch ist die Ablehnung bei Älteren. 51 Prozent der Bürger über 65 Jahren stehen den aktuellen Lohn-Vorstellungen der Gewerkschaft Verdi und des deutschen Beamtenbundes kritisch gegenüber.Anders sieht es bei den erwerbstätigen Befragten aus, denn hier ist die Zustimmung mit 59 Prozent am größten. 49 Prozent befürworten die aktuelle Forderung der Arbeitnehmer-Vertreter, für 10 Prozent dürfte der Lohnzuwachs sogar noch höher liegen.Sonntagsfrage: Grüne mit schlechtestem Ergebnis seit einem JahrWeiterhin mehr als zehn Prozent gegenüber dem Ergebnis bei der Bundestagswahl 2021 büßen die Ampel-Parteien aus SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP beim aktuellen DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin ein und verfehlen erneut eine eigene Mehrheit. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würde die Union zwar einen Prozentpunkt verlieren, bliebe aber mit 30 Prozent klar stärkste Fraktion. Die SPD könnte den zweiten Platz behaupten und ihr Ergebnis von 18 Prozent halten. Bündnis90/Die Grünen kämen nur noch auf 16 Prozent (- 1 Prozentpunkt) und verbuchten damit ihr schlechtestes Ergebnis seit einem Jahr. Die FDP könnte sich auf 7 Prozent verbessern (+ 1 Prozentpunkt), die AfD auf 15 Prozent zulegen (+ 1 Prozentpunkt). Für die Linke würden sich unverändert 5 Prozent der Wähler entscheiden.StudieninformationDer ARD-DeutschlandTrend ist eine zufallsbasierte Telefon- und Onlinebefragung von Infratest dimap im Auftrag des ARD\u2011Morgenmagazins. Befragt wurden vom 14. bis 15.03.2023 insgesamt 1.215 Wahlberechtigte in Deutschland (713 Telefoninterviews und 502 Online-Interviews). Fehlende Werte zu 100 Prozent bedeuten: Weiß nicht / keine Angabe.Die Fehlertoleranz liegt bei 2 (bei einem Anteilswert von 10 Prozent) bis 3 (bei einem Anteilswert von 50 Prozent) Prozentpunkten.Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter 0221 220 4150 (CvD ARD-Morgenmagazin) angefordert werden.Die Fragen im Wortlaut:1. In der Europäischen Union sollen ab dem Jahr 2035 keine Neu-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Ist aus Ihrer Sicht das Aus für Neu-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2035 richtig oder falsch?2. Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern wegen der anhaltend hohen Inflation für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro monatlich. Sind die Forderungen der Gewerkschaften Ihrer Meinung nach angemessen, gehen sie zu weit oder nicht weit genug?3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5465420