Enel erhöht Dividende trotz Gewinnrückgang leichtENI will auf der nächsten HV über ein neues Aktienrückkaufprogramm abstimmen lassen Interroll Holding AG - Rekord in Umsatz und EBIT; Auftragseingang unter Vorjahr Medartis gibt den Abschluss einer Kapitalerhöhung von CHF 30 Mio bekanntSanofi will die Preise für einige seiner Insulinprodukte in den USA um bis zu 78% senken UBS und Credit Suisse widersetzen sich der Idee einer Zwangsfusion (Kreise) US-Finanzriesen stützen angeschlagene Regionalbank First Republic Deutsche Wohnen hält operatives Ergebnis stabil Vonovia kürzt Dividende kräftig auf 0,85 EUR (Prog 1,32) - Gewinnrückgang 2023 erwartet Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...